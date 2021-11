Oskar Rohilal täitub sajas aastaring, aga ta pole kindel, kas saab sünnipäeva pidada

Oskar Rohila on sündinud 1921. aastal Haljalast viie kilomeetri kaugusel. 1938. aastast on ta elanud Rakveres. Kodukandist on ta eemal olnud vaid sõjaaastatel. Oskar Rohila on elus igasuguseid asju näinud. “Linna naastes vaatasin, et üks matus oli – et maeti sõjaväelast. Rongkäigu ees oli üks mees ratsahobusega. Mina vaatasin, et miks ta seal on, aga teine päev sain teada, et tema oli Tallikas. Kohalik huumorimees, kes tegi nalja. Tema käis end seal näitamas. Tema lood ilmusid isegi ajalehes,” rääkis Rohila naerusui loo kunagisest Rakvere elust.