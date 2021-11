Kunagi oli kooliteater ...

Kui praegu teavad sõbrad, et olen veidi häbelik, siis 13–14-aastasena olin ma ikka VÄGA häbelik. Aga nemad – Rauno, Anneli ja muidugi juhendaja Tiina Kippel – ütlesid, et ma peaks kooliteatriga liituma. Nagu öeldud, ei suuda ma täpselt meenutada, mis juhtus. Mu parim oletus on see, et olin liiga häbelik, et keelduda. Aga Karla trupiga näitemängude lavale toomine oli võibolla kõige lahedam osa keskkoolist.