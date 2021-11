Õhusooja maksimumid kukuvad lähipäevil alla kümne kraadi

Neljapäeva öösel on valdavalt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse ning puhub 5-11, puhanguti 13, rannikul puhanguti 17 m/s. Sooja on 5-9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskpäeva sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 14, põhjarannikul kuni 17 m/s, pärastlõunal nõrgeneb ja pöördub kagusse. Sooja on 7-10 kraadi.