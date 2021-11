Vallavolikogu esimehe koht kuulub vastavalt lepingule valimised võitnud valimisliidule Maheda, volikogu aseesimehe koha saab valimisliit Vaba Vallakodanik, vallavanema tool jääb endiselt reformierakonnale ja vallavalitsuse moodustamisel lähtutakse võrdsuse printsiibist ehk kõik pooled saavad kohti võrdselt. Arvestades, et Maheda poolt allkirjastas lepingu Veiko Veiert ja reformierakonnast senine vallavanem Ivar Lilleberg, võib oletada, et ametikohad saavad just nemad. Samas pole välistatud, et Maheda eelistab volikogu esimehena nende nimekirjas enim hääli saanud Margus Laigut.