Kui esmaspäeva hommikul testiti õpilasi Rakvere vallas asuvas Uhtna põhikoolis ja tuvastati kolm koroonaviirusega nakatunut, siis maakonna suuremad koolid on otsustanud, et test tehtagu ikka kodus, kooli ülesanne on tegeleda õppetegevusega.

Rakvere reaalgümnaasiumi direktori Martti Marksoo sõnul on nende kindel suhtumine, et koolid õpilasi ei testi, see peaks olema ikkagi kodu ülesanne. "Saatsime lapsevanematele kirja, kus palusime abi ja koostööd," rääkis Marksoo ja lisas, et seni pole tulnud ühtegi negatiivset tagasisidet, kuna ka vanemad on pigem kollektiivsete testimiste vastu.