Michael Krogsgaard: nii maismaal kui ka õhus ja merel võime üksteist aidata

Pindala poolest on Eesti ja Taani peaaegu et ühesuurused. Nähtamatute niitidena seovad meid ühised ajaloosündmused, sarnased mõttemustrid ja käitumismallid. Üheks sidemeks on ka Taani sõjaväelased, keda viimastel aastatel on Eestis käinud ligemale tuhat.