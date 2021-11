Üleeelmisel nädalavahetusel käisin vaatamas Rakvere Linnanoorte trupi etendust “Virmalised” Rakvere kultuurikeskuses. Reklaami sellele väga ei tehtud, aga pandeemia ajal ei saa seda ka kellelegi ette heita. Tõsi ta on, et kooliteatrite etendusi näevadki tihtipeale vaid kaasõpilased, õpetajad, koolipere. Festivalidel ka teiste koolide näiteringide liikmed ja parimal juhul žüriides viibivad professionaalsed teatriinimesed. Ikkagi vaid sisering. Nendel festivalidel pannakse andekamatele tulevikulootustele juba silm peale ning teatrikoolid ootavad neid vahel mitu aastat ettegi. Kuid mõni kooliteatri tükk on tõesti nii hea, et seda võiks vabalt näha ka suurem hulk teatrihuvilisi."Virmalised" põhineb šveitsi näitekirjaniku Igor Bauersima 2000. aastal kirjutatud näidendil "norway.today". Lugu räägib kahest noorest, kes otsustavad sõita mägedesse, et lõpetada oma elu, hüpates koos kuristikku.