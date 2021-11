Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et kriisinõupidamisel kiitsid omavalitsusjuhid testimist kui väga head meedet. "Küsisin, et kas ei saaks seda testimist pikendada, et ei jääks ainult kaheks nädalaks," sõnas Nõlvak. Ministeeriumi kriisijuht Rain Sannik ei välistanud, et testimine kestab aasta lõpuni. Nõlvaku sõnul lubas Sannik uurida võimalusi, et testimine kestaks kooliaasta lõpuni.