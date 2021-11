Rakvere teatris valmistutakse Janno Põldma seikluslikuks jõululooks

Lavastaja Urmas Lennuki sõnul leidsid nad kunstnik Kristjan Suitsuga karaktereid luues, et loos on peidus terve tänane Eesti ühiskond kõigi oma veidrustega. "Siin on omad ministrid, rändurid, targutajad, õpetajad ning emalikud ja isalikud tegelased. Mingil kujul on "Lepatriinude jõulud" nagu laste "Romeo ja Julia" lugu, kus kaks väikest lepatriinut jõuavad üksteisest hoolides ja üksteist hoides pärast seiklusi korteriputukate juures kodusesse metsa tagasi. Väga äratuntav elu ise omade värvikate karakteritega," jutustas Lennuk.