Rakveres abiellutakse linnavalitsuse majas Lai tänav 20. Kui registreeritakse kabinetis, tuleb maksta 30 eurot. Kui abielluda soovitakse valges saalis, sõltub tasu nädalapäevast: näiteks reedel on see 75 eurot, laupäeval aga 175.

“Koroona esimene laine oli eelmise aasta kevadel. Siis me märkasime muidugi seda, et abiellujate arv vähenes perioodil märts-aprill-mai. Põhjus oli kindlasti ka selles, et riik läks lukku, inimesed püsisid kodudes ja väga-väga paljud lükkasid oma toiminguid edasi. Suvel olukord paranes, aga sügisel tuli koroona teine laine,” rääkis Rakvere linna perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu.