Kuna Rakvere linnal on Lääne-Virumaa kohalikest omavalitsustest ainsana hulkuvate loomade pidamiseks sobiv rajatis, sõlmiti varjupaigateenuse osutamiseks koostööleping kõigi seitsme vallaga maakonnas.

“Tänaseks võib öelda, et otsus oli õige – kulutused on solidaarselt jagatud ning omavalitsustel on kindel koht, kuhu hulkuvad ja varjupaika vajavad loomad suunata,” lausus Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka.