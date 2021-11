"Vanemprokurör Sirje Merilo puhul väärib tunnustamist eeskätt tema julgus. Julgus võidelda õigluse, õiguse ja enda siseveendumuse eest, ja seda ka siis, kui on temas kahtlejaid. Ta näitab, et oluline on see, millesse ise usud, ja teadmine, miks ja mille nimel prokurörid iga päev oma tööd teevad," kõneles peaprokurör Parmas.