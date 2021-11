Et olukord on raske, seda tunnistas ka linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami. "Juhtkonnast oleme tööl mina, abilinnapea Laila Talunik, linnasekretär ja pearaamatupidaja. Linnavalitsuse istungeid ei saa kokku kutsuda, sest puudub kvoorum. Asjaajamine täitsa seisma pole jäänud, aga probleeme on."