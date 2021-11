Viimaste nädalate jooksul on kopsuarstide poole pöördunud mitmed patsiendid sooviga saada oma kopsuhaiguse tõttu maski kandmisest vabastavat tõendit. Kopsuarstide selts leiab, et kopsuhaigetele on nii vaktsineerimine kui ka maski kandmine eriti näidustatud, sest nakatumise korral on oht haigust raskelt põdeda suurem kui tervel inimesel. Lisaks vähendab maski kandmine teistesse hingamisteede viirushaigustesse nakatumise tõenäosust. "Ei ole ühtegi hingamisteede- ega kopsuhaigust, mille puhul maski kandmine oleks vastunäidustatud," tõdes Eesti Kopsuarstide Seltsi juhatuse liige Rain Jõgi.