Mõtlesin loengul, miks see mees teda küll koos õhupallipiloodiga alla ei visanud. Mina oleks küll. Pärast oleks ilmselt pisut kukalt süganud, sest piloot võinuks siiski alles jääda. On ju õhupalliga lennates vaja lõpuks maanduda, ja see pole teps mitte nii lihtne kui ühe maismaasõiduki peatamine.