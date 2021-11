Liikumisuuringu eesmärk on kaardistada Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumusi ja -hoiakuid. Kuna uuring on korraldatud kohalike elanike tervise huvides, oodatakse igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt niisugustena, nagu need on.