Sisemaalastele pole ehk kormoran kuigi hästi tuntud, aga rannakülade elanikele ja suvitajatele on kormoranid vägagi igapäevased linnud. Isegi liiga igapäevased, mõnel pool on asutud nende arvukust piiramagi. Piirama sellepärast, et kormoranis nähakse toidukonkurenti. On ju selle linnu põhitoit kala ja eks sama põhitoit ole rannakülade elanikelgi.