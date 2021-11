Uus madalrõhkkond toob pühapäevaks vihma ja veidi lörtsi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on sajuhooge ja vihma sekka võib tulla ka lörtsi. Hommikul Edela-Eestist alates pilvisus tiheneb ja tihedam sajuala levib kirde suunas. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni +7 kraadi.