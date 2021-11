Päästjad päästsid puu otsast alla seal kaks päeva redutanud kassipoja

Väike-Maarja päästekomando pealik Mati Kõiv ütles, et viimasel ajal neil selliseid väljakutseid eriti sageli ette ei tule. "Vahest kord aastas. Vahepeal oli tihedamini, see käib kuidagi hooti," lausus ta. "Ega kassid puu otsa sure, see on rohkem inimesele hingeabi andmine," tõdes ta. "Eks see tegelikult ressursi raiskamine ole, samal ajal võib juhtuda ka palju tõsisem õnnetus. Aga väljakutse on väljakutse ja meie kohus on reageerida."