Imastu hooldekodu juhataja Sigrit Kullang Allikjärve ääres. Majake tema selja taga on hooldekodu biopuhasti. FOTO: Ain Liiva

Imastu mõisa edelaküljel paikneb 0,6-hektariline Imastu Allikjärv, mille kaldajoone pikkus on 533 meetrit. Veekogus on üks saar. Allikjärvest on kujunenud tüliõun uue mõisaomaniku ja kohaliku hooldekodu vahel, põhjuseks veesilma väidetav saastamine reoveega.