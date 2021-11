Rakkes sõideti vaatemängulist tsüklokrossi

Raja eripäraks on sealsed takistused, millest levinumad on (puit)piirded, trepid, mida enamik rattureid läbivad joostes ja mõned osavamad ka sõites, liivalõigud, kallakud – võimaluse korral negatiivsed –, muda, järsud tõusud, mille tippu on ratta seljas jõuda keeruline või pea võimatu.

Enamasti üritatakse see kõik mahutada paari-kolmekilomeetrisele ringile, et võistlus oleks publikule atraktiivne ja kohtunikel ka lihtsam sõidust ülevaadet saada. Eriline on seegi, et rajal olles on võimalik tehnilist abi kasutada ja jalgratast vahetada. Tavaliselt on sõidu kestus keeruliste olude tõttu lühem kui tavasõitudel.