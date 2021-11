Juhtkiri: Haapsalu on siinsamas

Nii paistab paljudele võõra murena see, et Haapsalu linnas ollakse hirmu all vabakäiguvangina toimetava tapja-pedofiili Vassili Otškalenko tõttu. Nädalavahetusel lõppes allkirjade kogumine ohtliku kurjategija vabapidamise vastu ning oma meelsust eluohtliku jõh­kardi kinnisesse asutusse paigutamise asjus näitas pisut enam kui 3000 inimest. Ühest küljest kenake arv, teisalt siiski väga väike, arvestades, et eestlasi on märksa enam.