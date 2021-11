Repliik: lukustame Eesti täielikult

Üksildus võib olla kohati paralüseeriv – lõputu sotsiaalmeedia sirvimine ja mõni postitus endaltki, et kellelegi meenuks, et ma olen veel olemas. See on tegelikult tohutu ajaraisk. Ma peaks oma vaba ajaga tegema midagi asjalikku, mitte kõngema sotsiaalmeedias. Tahaks minna välja ja elada muretut elu, mida ma elasin pandeemiaeelsel ajal, aga praegu kehtivate piirangute tõttu ei lase mu südametunnistus seda teha.