Rakvere linna lasteaiad kogukonna keskkonnavankrit vedamas

Tampere ülikooli kasvatusteaduste professor Veli-Matti Värri kirjutab oma sel aastal eesti keelde tõlgitud raamatus “Kasvatus ökokriisi ajastul”, et maailma parandamisel on otsustav roll just nimelt koolieelsel kasvatusel. Kuna inimeste eetilisus ja vastutusvõimelisus ei ole kaasasündinud, on nende kujunemiseks vaja teadlikku kasvatust ja vastavaid kogemusi. Keskkonnateadlikkus eeldab sageli oma igapäevastes tegevustes ja valikutes kalkuleerimist ning varasemate hoiakute ümberhindamist, empaatilisust. Arvestamist sellega, kuidas mingi konkreetne valik võib mõjutada meist palju väiksemate liikide või meist palju kaugemal elavate inimeste elu.