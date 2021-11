Põhjakonnal tulevad vihm ja lörts kasuks

Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu kõneles, et kolmapäevast hakkavad liitlased keskpolügoonil kohad sisse võtnud kaitseliitlasi materdama. FOTO: Ain Liiva

Esmaspäeval, kui viimaste päevade vihmahood olid metsaaluse mõnusasti lirtsuvaks muutnud, hakkasid kaitseliitlased kogunema õppuseks Põhjakonn. Kaitseliidu Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu kõneles, et ei ole halba ilma, on vaid kehv riietus. Vihmane ja lörtsine ilm ongi jalaväelastele sobilik: vastaste droonid ei lenda ja helikopterid on kõrgel.