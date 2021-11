Kõige kõrgem on vaktsineerituse või läbipõdemise protsent Tartu maakonnas (67,6), järgnevad Hiiu maakond 59,5 protsendiga ja Viljandi maakond samuti 59,5 protsendiga.

Lääne-Virumaa on maakondade lõikes 7. kohal. Kõige madalam on kooliõpilaste vaktsineerituse või läbipõdemise protsent Ida-Virumaal, kus see jääb 35,6 ulatusse. Kiita pole seis ka Saare maakonnas (43,9%) ja Lääne maakonnas (47,4%).