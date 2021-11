Ringlusse võttu on seni pärssinud olmejäätmete ladestamise kõrge osakaal. "Senise praktika muutmiseks tuleb tõsta ladestustasu, mis on mõjus viis jäätmeid vähem ladestada ja enam ringlusse võtta," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Ohtlike jäätmete ja tavajäätmete ladestamise saastetasu tonnihind on praegu 29,84 eurot. Ladestamise vähendamiseks on kavas tõsta see 60 eurole. Olmejäätmete ladestamise saastetasu tõuseks praeguselt 29,84 eurolt 90 eurole tonni eest. Uued tasud rakenduksid eelnõu järgi alates 2023. aastast.