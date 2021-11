Taliolümpiani jääb vähem kui kolm kuud

Martin Himma on kohalik talisportlane, kel on lootus olümpiale pääseda. FOTO: Henri Roos

Alles need Tokyo suveolümpiamängud lõppesid, kui kohe-kohe on saabumas talimängud Pekingis. Koroonapiirangute tõttu aasta jagu edasi lükatud mängud Jaapanis on tekitanud olukorra, kus viie aasta jooksul on kavas kolm olümpiat. Aastal 2024 peaksid juba toimuma Pariisi suvemängud.