Keskkonda säästev toidupakendiringlus jõudis Rakverre

Kui olete viimase nädala jooksul sattunud einestama Berliini Trahterisse, Virma pubisse või veganikohvikusse Nurk, siis olete juba näinud tumelillade karpide virna. Võibolla olete jõudnud nende kohta küsida või on teenindaja ise süsteemi tutvustanud. Neile, kes veel ei tea – üks kaanega suletav toidukarp maksab kliendile kümme, joogitops viis eurot. Kui tuua need tagasi RingKarbiga liitunud mistahes toidukohta, saab kogu pandiraha tagasi või uued nõud uue toiduga vastu.

“Tegelikult on karp tasuta, aga pant on vajalik, et karbid ka päriselt ringluses oleks,” selgitas idee üks autoreid Katarina Papp. “Kümme eurot on piisav motivatsioon, et karp tagasi tuua, mitte koju unustada või veel hullem – ära visata.”