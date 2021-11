Et 2021. aasta kõige märgilisema teo tegijaid saaks jaanuarikuus tunnustada, kutsume kõiki üles hiljemalt 3. detsembriks (kaasa arvatud) selle tarvis kandidaate esitama. Selleks tuleb saata kiri, kus on märgitud tunnustust vääriv tegu ja põhjus, miks tuleks seda esile tõsta, samuti tegija nimi ja kontaktandmed, Virumaa Teataja toimetusse aadressil Laada 27, 44310 Rakvere või meiliaadressil eva.samolberg-palmi@ virumaateataja.ee. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid ja asutused.

Lääne-Virumaa aasta teo tiitel antakse välja kahes kategoorias: isikuteo ja ettevõtte/asutuse/organisatsiooni ehk ühisteo kategoorias. Aasta teo valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: eriline edu; vajalik ja kordaläinud suurüritus; oluline ehitis või loominguline saavutus; paik või asi, mida võib pidada 2021. aasta märgiks. Aasta teo tiitli vääriline on tegu või üritus, millest räägitakse ka tulevikus kui märgist kodukülas, -vallas, -linnas, -maakonnas.

Aasta teo toimkond valib pärast 3. detsembrit välja rahvahääletusele minevad nominendid, seejärel avaldatakse need hääletamiseks. Toimkonda kuuluvad Virumaa Teataja, VIROL-i ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu esindajad. Hääletamine kestab kolm nädalat ning hääletada saab meilitsi, kirja teel ja kõikides maakonna raamatukogudes. Konkursi võitjaid autasustatakse pidulikul vastuvõtul uuel aastal.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemäe sõnul on 2021. aasta pannud inimesed tõeliselt proovile. “Lõppev aasta on olnud seoses kurja viirusega äärmiselt keeruline ning seda igas valdkonnas, pannes proovile meid kõiki, kuid vaatamata sellele on paljud meie maakonna tegijad siiski suutnud korda saata palju väiksemaid ja suuremaid tegusid. On aeg taas leida need inimesed ja organisatsioonid üles ning esitada nad konkursile, sest nad kõik on väärt esile tõstmist kui kogukonna, omavalitsuse või maakonna visiitkaardid,” rääkis Hõbemägi.

Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi sõnul on tähelepanuväärne, et hoolimata keerulistest aegadest on endiselt palju neid, kes leiavad jõudu ja energiat panustada ettevõtmistesse, mis ei teeni vaid väikese sihtgrupi huve, vaid muudavad paremaks paljude inimeste elukvaliteeti.

“Lisaks on märgiline seegi, et aasta teo konkursile esitatavate kandidaatide hulk kasvab aasta-aastalt,” lausus Samolberg-Palmi. Tema sõnul on siin üheks asjaoluks kindlasti ka see, et inimesed märkavad üha enam tublisid kaaskodanikke ja hoolivad sellest, mis nende ümber toimub. “Lisaks muidugi on aasta teo konkurss pika traditsioonina kujundanud kvaliteedimärgi, mille poole tasub püüelda,” lisas Virumaa Teataja peatoimetaja.