"Ma hoian meie vabadussambal jätkuvalt silma peal ja käin seal hooldamas ning koristamas," rääkis Leesnurm. "Nii olin seal ka pühapäeval käimas. Ja mida ma nägin – kas Eesti Post/Omniva või keegi postiljonidest oli mulle sinna poetanud paki kaupluste reklaame. Pakk on kenasti kinni köidetud. Ma ei oska enam midagi öelda... See ausammas on seal vabadussõjas langenutele, ja mis siis nüüd?"

​Leesnurm lisas, et see pole esimest korda, kui Jõepere kandist on leitud reklaampostitusi sisaldavaid pakendeid. "Eelmisel korral oli neid lausa paarkümmend tükki," ütles ta. "Tol korral tunnistas Eesti Post need enda omaks ja käis koristamas."