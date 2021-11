Ilm läheb lähipäevil senisest veidi päikeselisemaks

Reede öö hakul on mandril laialdaselt pilvine ning sajab vihma ja lörtsi. Saartel on selgem ja enamasti sajuta. Pärast keskööd hõreneb pilvisus ka mandril ja sajuhood eemalduvad. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning puhub 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, rannikul tuleb kuni +8 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Virumaal võib veidi sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti 14 m/s, Soome lahe ääres kuni 18 m/s, õhtul veidi nõrgeneb. Sooja on 5-9 kraadi.

Laupäeva öösl on Ida-Eesti pilvisem ja kohati võib veidi vihma või lörtsi sadada, Lääne-Eestis on enam selgemat taevast ja ilm on sajuta. Puhub loodetuul 3-9, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti 13 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja on nõrk. Sooja on 3-5, saartel kuni 8 kraadi.