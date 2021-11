Värskelt Palmse mõisa direktoriks saanud Merili Vipperi mõtted hakkasid kohe ametiaja alguses liikuma selles suunas, mida ja kuidas saab mõisa meeskond ära teha, et klientidele siiski teenust osutada. Kuna Vip­peril on tugev taust ja ka oma ettevõte seiklusturismi alal, hakati tegevusi tasapisi õue sättima.

“See on minu isikupära, et olen looduse- ja õueinimene,” rääkis Palmse mõisa direktor Merili Vipper. “Koroonaaeg on õpetanud, et ettevõtluses tuleb paindlik olla ja olukorrale vastavaid muudatusi sisse viia, ning Palmses on tegelikult ideaalsed tingimused õues tegevuste läbiviimiseks olemas.”