Tuleohtlik olukord Veltsis – naabrid kardavad kõige hullemat

Veltsi asulas Veltsi teel paiknev kahekorruseline maja on ehitatud 1950. aastatel. Väikeses heledatest tellistest majas on neli korterit, kõigis neist ka elatakse. Maja üldine seisukord pole kiita, kuid eriti kehvas seisus on just probleemne korter. Naabri sõnul on lagi sisse vajunud, juhtmestikud vanad ja seinast väljas. Kütteperioodil muutub kõige ohtlikumaks korteris sooja andev ahi.