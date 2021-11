Pandeemia raskendab abivajajate aitamist

Toidupanga töös hoidmine on läinud viimastel aastatel keerulisemaks. Abivajajate hulk on märgatavalt kasvanud ja annetajaid on jäänud vähemaks, kuna paljud on koroonakriisi tagajärjel kaotanud töökoha või suure osa sissetulekust.​​ Väiksem hulk vabatahtlikke peab tegema rohkem tööd, kuna toiduainete jagamine on hajutatud pikema aja peale.