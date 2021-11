Jaama puiesteele ja Nortsu teele paigaldati pingid ja prügikastid

Pink lisandub ka Kajaka tänavale. Seal on juba prügikast ja koerakakakottide hoidja olemas ning pink ootab paigaldamisjärge. Linnavalitsusel on olemas Kastani puiesteele sätitav pink, aga seda hakatakse paigaldama alles kevadel. “Seal on vaja kõnniteed remontida, kuna kõnniteesse on auk tekkinud, ning mõistlikum on need tööd lükata kevadesse,” ütles abilinnapea Kert Karus.