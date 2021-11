Kommentaar: kuidas tugevdada lapse immuunsüsteemi ja teda tervena hoida?

Mari Just. FOTO: Confido

Immuunsüsteem on meie organismi keerukas kaitsesüsteem, mis reageerib selliste võõrjõudude, nagu on bakterid, viirused ja muud patogeenid, sissetungi korral, et kaitsta meie tervist. Immuunsüsteem hõlmab elundsüsteeme, nagu nahka, limaskesti, soolestikku, lümfisõlmi, lümfiteesid, põrna, luuüdi, tüümust ehk harknääret ja mandleid.