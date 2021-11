Hambad vajavad hella hoolt

“Ma ei saa inimestele soovitada hambaarstivisiiti edasi lükata, sest regulaarselt kontrollis käimine võimaldab avastada tõsiseid hambaprobleeme, millega liiga hiljaks jäämise korral võib ravi osutuda kordades keerulisemaks,” kõneles hammaste tervise kuu eestvedaja dr Lauri Vahtra ja lisas, et lihtsam ja soodsam on oma hambaarstiga sidet hoida ja kord aastas kontrollis ära käia.

On mõistetav, et inimesed soovivad praegusel ajal oma väljaskäimisi piirata. “Seetõttu on just praegusel ajal kodus hammaste eest korralikult hoolitsemine eriti tähtis. Hea oleks ka jälgida, et kõik pereliikmed sama teeksid,” lisas dr Vahtra.