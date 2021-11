Sirelililla on valitud enneaegsete tunnusvärviks, kuna tähistab uue elu algust ja sümboliseerib optimismi. Aktsiooniga liitunud asutused lasevad lillal valgusel oma akendest särada. Kolm aastat tagasi võttis enneaegsete laste päeva Rakveres oma südameasjaks Kadi Reinberg, kes on ise enne õiget aega sündinud kaksikute ema.

"Mida väiksemad nad on, seda rohkem nad võitlevad, see oli väga raske," ütles Reinberg, kes pidi haiglas koos vastsündinutega veetma kuu, enne kui lubati võitlust jätkata kodus. Õnneks on meditsiin ja praktikad selles valdkonnas meeletult arenenud. "Kui sina enam ei jaksa, suudavad tiimid sind psühholoogiliselt toetada ja lõpuni välja vedada," meenutab naine.