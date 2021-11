Tänasest õpivad Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone õpilased kodudes. Põhjuseks asjaolu, et koroonasse nakatunud ja lihtsustatud korras karantiini jäänud õpilaste protsent ületas piiri, kust alates on mõistlikum korraldada õpet nii, et kõik lapsed on kodudes.