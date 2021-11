Rakvere valla volikogu esimehena jätkab Peep Vassiljev

Valimisliitu Üheskoos kuuluv ning seal ka valimistel parima tulemuse teinud Vassiljev oli muuhulgas ka ainukene üles seatud kandidaat ning sai 19 liikmelisest volikogust 18 poolthäält ning ühe vastuhääle. "Ise ka imestan, et mul on need üheksandad valimised juba. Oma kogemusest võin öelda, et tegemist on ränga tööga, mee lakkumine see kindlasti ei ole," tõdes Vassiljev ning kiitis koostööd volikoguga. "Oleme aastate jooksul Rakvere vallas lähtunud valla inimeste seisukohast mitte omavahelisest poliitilisest kemplusest ja ka tehtud töö viitab sellele."