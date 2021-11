Kommentaar: parem pension seenioridele muudab elu oluliselt kergemaks

Eelnõu vastuvõtmise korral hakkab see kehtima küll alates 2023. aastast, kuid sellega lõpeb ka meie lähiajaloo ühe kõige häbiväärsema sotsiaalse eksperimendi aeg. Nimelt võrdsustati 2016. aasta lõpus pensionärid palgasaajatega ja neilt võeti ära 500 euro suurune tulumaksuvabastus. Eriti said pihta aga kõik need pensionärid, kel oli jõudu, tahtmist ning soovi oma elujärge parandada ja kes jätkasid töötamist. Tulumaks võeti maha nii palga kui ka pensioni pealt ja täiega!