Vaade: kurjad lambid ja leebe kopter

Aga pimedas seda teha ei saa, sest tänavalampe seal pole ja tammik on õhtul-öösel tõepoolest kottpime. Valgustamata jalgrajal koperdades võib kondid murda või teelt pisut eksides järsust nõlvast alla veereda.

See viimane on seal kandis lähiajal ka juhtunud ja inimene kaotas elu. Asjaolud ja täpne koht olid küll pisut teised, kuid asja mõte ei muutu. Kui linn vastutab libedate tänavate ja nendel nihestatud liigeste eest, siis miks ei peaks omavalitsus vastutama pimeda tammiku eest? Asub ju seegi linna territooriumil ja on avalik koht.