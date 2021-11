Mis saab spordihoonesse unustatud riietest?

See, et mõnikord ununeb riideese või joogipudel treeningusaali, on juhtunud paljude spordikeskuste külastajatega. Sel juhul ei tasu muretseda, sest üldiselt hoiavad spordikeskused sinna unustatud asju oma hoole all vähemalt hooaja lõpuni ning minema visatakse vaid väga räbalad riided ja joogipudelid.