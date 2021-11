Kopter võib lennata, aga lampe tammikusse paigaldada ei tohi

Rakverlased on hämmingus: tammikut läbivad jalgrajad on valgustamata, sest tegemist on maastikukaitsealaga ja neid ei tohi sinna paigaldada. Samas maandub erakopter keset kaitseala ja sellele pole mingit takistust. Ebaloogilisena näiv olukord on siiski seadustega täielikult kooskõlas.