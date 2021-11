Ainult haigustunnuste järgi ei ole kahjuks võimalik selgeks teha, kas tegemist on koroonaviiruse, gripi või mõne muu hingamisteede viirushaigusega. Südameapteegi proviisor Kerli Vahar selgitab, et ägedate hingamisteede sümptomite ja palaviku korral on soovitatav teha test, millega saab kindlaks määrata, kas tegemist on koroonaviiruse või gripiga. Gripi tuvastamiseks tehakse tavaliselt perearsti juures gripi kiirtest. Kui need testid on negatiivsed, siis võib eeldada, et tegemist on muu hingamisteede viirushaigusega, mida rahvakeeli nimetatase külmetushaiguseks.