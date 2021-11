Gasell on Ameerika ühendriikidest alguse saanud kiiresti arenevate firmade toetusliikumine. Igal aastal korraldab Äripäev Gaselli kongressi, kus tunnustatakse kiiresti kasvavaid Eesti ettevõtteid ja nende juhte.

Gasellettevõte on paindlik, kiire ja julge, loob uusi töökohti ja on kolme aasta jooksul kahekordistanud oma käivet ja kasumit. Vaid alla ühe protsendi Eesti ettevõtetest on gasellid.