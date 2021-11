Isadepäeval pannakse töö ja argimured pausile

Homme, isadepäeval, on aeg mõelda lugudele ja õpetustele, mis isa meile eluteele kaasa on andnud. Lastele on isa õpetanud esimesed elutarkused ning suureks saades on lapsed omalt poolt teene vastu teinud. Virumaa Teataja uuris kohalikelt avaliku elu tegelastelt, kuidas nende lapsed-isad meilgi juurduma hakanud traditsiooni suhtuvad.