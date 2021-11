Kui varem võis õhtusel ajal spordihalli koridorides liikudes kujutlusvõime elavnedes iga krabina peale tonti näha, siis remonditud ruumides saab end igati turvaliselt tunda. Endised “seasilmad” on asendatud tänapäevaste leedvalgustitega. “Need on säästlikud, silmale paremad ja annavad rohkem valgust,” tutvustas Salep. See valgus tekitab mõnusa tunde. FOTO: Ain Liiva