Nädala kaja: pilved burgeriparadiisis

Ei tea, kas soovitud või soovimatu tähelepanu keskmesse on sattunud jälle tegelased Assamalla burgerikeskusest. Iseenesest tänuväärt, et inimesed on ettevõtlikud, majandavad ja elatavad end ise, kuid kurb, et kõige selle saateks käib pidev konkurendi siunamine, püüd teisele ära teha, ning mis seal salata, ka eestlaslik kadedus, sest eks naabri muru ole ikka rohelisem.